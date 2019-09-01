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عن محمد رمضان..

فنانة شهيرة: السجود «عاريًا» حرية شخصية

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لمياء كرم
لمياء كرم

محمد فضل- متابعات

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عارية

محمد رمضان

سجود

لمياء كرم

أعربت الفنانة لمياء كرم، عن سعادتها لنجاحها في تقديم شخصية "ريهام" في مسلسل "زلزال"، مع النجم محمد رمضان، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت لمياء، خلال حضورها حفل ختام مهرجان القومي للمسرح المصري، إن "زلزال" بداية شهرتها ومعرفة الجمهور بها، حيث نجحت في إقناع المشاهد بالدور الذي قدّمته وما حملته الشخصية من صفات وأخلاق سيئة.

وعلّقت كرم، على الانتقادات التي وجهت للفنان محمد رمضان، بعد حفله الأخير في الساحل الشمالي، بأنّ ضريبة أيّ شخص ناجح هو النقد، سواء البنّاء أو الهدّام، ولا بدّ عليه أنْ يتحمّله، مشيرة إلى أنّ سجود رمضان وهو شبه عارٍ حرية شخصية، ويفعله معظم لاعبي كرة القدم.

يُذكر أنّ الفنانة لمياء كرم، شاركت في بعض الأعمال الفنية المتميّزة، منها "الزيبق" ، "شارع عبدالعزيز"، و"حق ميت".


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