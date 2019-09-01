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ديربي شمال لندن.. آرسنال يتعادل إيجابيًا مع توتنهام.

الرياضة

ارسنال وتوتنهام
ارسنال وتوتنهام

أمير سعد

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المصريون

أرسنال

توتنهام

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما نتيجة لقاء آرسنال أمام ضيفه توتنهام، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

افتتح النجم الدنماركى كريستيان إريكسن أهداف توتنهام، بعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من لينو حارس أرسنال، ليضع الكرة فى الشباك الخالية، وهو الهدف رقم 50 له فى البريميرليج.

وأضاف النجم هارى كين ثانى أهداف السبيرز فى الدقيقة 40 من زمن المباراة، من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

ولكن نجح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت فى تقليص النتيجة لأرسنال، بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام 2 – 1.

وفى الشوط الثانى نجح المهاجم الجابونى بيير أوباميانج فى تسجيل هدف التعادل للجانرز فى الدقيقة 71، مستغلا عرضية من زميله الغندوزى قابلها فى شباك لوريس حارس السبيرز.

وسجل أرسنال هدف ثالث فى الدقيقة 79 من زمن المباراة، عن طريق مدافعه سوكراتيس، ولكن ألغى الهدف بداعى التسلل.

 بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده للنقطة 7 فى المركز الخامس، بينما وصل رصيد توتنهام إلى 5 نقاط فى المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج، الذى يتصدره ليفربول برصيد 12 نقطة.


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