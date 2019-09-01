» فالنسيا تهزم ريال مايوركا 0/2

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المصريون

فالنسيا

ريال مايوركا

حقق فريق فالنسيا فوزًا غاليًا على ضيفه ريـال مايوركا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدفا الفريق الأندلسي عن طريق نجمه دانيال باريخو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 42 و57.

وارتفع رصيد فالنسيا إلى 4 نقاط في المركز التاسع مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد مايوركا عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي في البطولة.


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