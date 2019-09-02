قائد ليفربول يكشف ما فعله ماني مع صلاح بعد خروجه غاضبا

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صلاح وماني
صلاح وماني

أحمد عادل شعبان

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مانى

كشف جوردان هندرسون - قائد فريق ليفربول - عن تطورات عجيبة حدثت بين النجم السنغالي ساديو ماني ونظيره المصري محمد صلاح عقب خروج الأول غاضبا من الثاني في مباراة برنلي التي فاز فيها الريدز بثلاثية نظيفة.

وقال هندرسون في تصريح لموقع "ليفربول إيكو" : "رأيت ما فعله ماني في الملعب ، ثم عدت للمنزل وشاهدت اللعبة مجددًا .. ماني لاعب رائع وهو بخير".

وأضاف: "لا أستطيع الجزم بما أغضب ماني وقتها ، لكن بعد نهاية المباراة ودخول جميع لاعبي ليفربول لغرفة خلع الملابس ، رأيت ماني يضحك ويمزح بشكل طبيعي جدًا داخل غرفة خلع الملابس أمام جميع اللاعبين" في إشارة إلى عدم وجود مشكلة بينه وبين صلاح.

وكان "ماني" اعترض بقوة أمام الجماهير بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له أثناء مباراة برنلي رغم أنه كان في موقف أفضل.

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