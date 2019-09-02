تدهور الحالة الصحية لـ«أنجلينا جولي»

02 سبتمبر 2019 - 10:12 ص

تدهورت الحالة الصحية للفنانة الأمريكية "أنجلينا جولي" بسبب امتناعها عن تناول الطعام لمعاناتها من مشاكل في التغذية بحسب موقع"NW " الذي نشر تقريرا طبيا أثار حالة من القلق والخوف لدى أبنائها.

وذكر التقرير أيضًا أن أنجلينا، تخضع للمراقبة من قبل فريق طبي يوجد بجانبها على مدار أيام الأسبوع للتأكد من ضمان تناولها ما يكفي من الأغذية المناسبة لها ولجسمها.

يذكر أن موقع "جوسيب كوب" نفى كل ما تم ذكره في هذا التقرير وقال إنها مجرد إشاعات لخلق مشاكل حول وضعها الصحي وأن أنجلينا جولي لم تجبر على الخضوع لإعادة التأهيل بسبب هذا الوضع.