» «الداخلية السعودية» تحدد محظورات حمل السلاح المرخص

02 سبتمبر 2019 - 11:07 ص

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الحالات التي لا يجوز حمل السلاح المرخص فيها؛ حيث لا يجوز حمله بشكل مطلق، وأن هناك محظورات يجب الالتزام بها وإلا يتعرض حامله لعقوبتي الغرامة المالية، والحبس أو إحدى هاتين العقوبتين؛ وحددت “الداخلية ” تلك المحظورات على النحوالتالي:

1- يحظر حمل السلاح لغير الغرض المرخص له.

2- يُحظر حمله داخل الحرمين الشريفين أو الساحات المحيطة به أو المساجد.

3- عند السفر خارج المملكة بدون إذن من الجهات المختصة بالمملكة والدول التي يقصدها أو يمر بها ، وفقا لـ"عكاظ ".

4- يحظر حمله بالأماكن العامة والاحتفالات الخاصة، أو العامة.

5- حمل السلاح بشكل ظاهر يُعرض صاحبه للعقوبات.

6- يحظر حمله بالقرب من المناطق العسكرية، والبترولية، والمطارات والمساجد والتجمعات.