  • الإثنين 02 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:34 م
بحث متقدم
ملكة جمال موسكو والملك محمد الخامس

ملكة جمال موسكو تكشف مؤامرة طلاقها من ملك ماليزيا

الدولار الجمركي

تثبيت الدولار الجمركي استثنائي.. وإلغاؤه حتمي

تميم بن حمد

رسالة غزل جديدة من أمير قطر لدول عربية

عمرو أديب

أديب: "عايزين الناس تدلع"

شرطة الكويت

الكويت.. شاب عار يقتحم مجمعا تعاونيا والشرطة تتدخل "فيديو"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا

الجندي

خالد الجندي: "أنا متراقب وأنت متراقب"

صورة من الحادث

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل أمين الشرطة بالجزيرة

رجاء الجداوي

بالفيديو.. رجاء الجداوي: موت الرجل قبل زوجته مفيد

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "الناس فكرانا بنيجي نقول الكلمتين بالليل ونروح"

رسالة غزل جديدة من أمير قطر لدول عربية

عرب وعالم

تميم بن حمد
تميم بن حمد

علي محمود

أخبار متعلقة
#

رسالة من أمير الكويت لقطر.. ما الأمر

#

قريبًا.. كسر الحظر الجوي على قطر

#

رسالة جديدة من البحرين إلى قطر

#

«السبسي» يكشف سبب انسحاب أمير قطر من القمة

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، بدار سلوى صباح اليوم الإثنين،  بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر، والوفد المرافق؛ حيث تسلم رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وحمل أمير دولة قطر دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، تمنياته بموفور الصحة ودوام العافية للشيخ تميم بن حمد، متمنيًا لدولة قطر وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تصطحب حصانها إلى المطار لسبب صادم
» الولايات المتحدة تجرى مناورات عسكرية مع دول آسيا
» «الداخلية السعودية» تحدد محظورات حمل السلاح المرخص
» وصول فايلر لمقر الأهلى بالجزيرة
» اقتصادي يكشف حقيقة زيادة أسعار السلع في الأسواق
» متظاهرو هونج كونج يستهدفون المطار
» «الإدارى» يرفض دعوى العتال لوقف انتخابات الزمالك
» لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد "ميتشو"
» ياسمين الخطيب: جابوني من بيتي بالبيجاما يا سعادة البيه
» وفاة مغنية على خشبة المسرح بسبب الألعاب النارية
» طفلة تتحدى الإعاقة وتشارك بعرض أزياء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح