رسالة غزل جديدة من أمير قطر لدول عربية

02 سبتمبر 2019 - 11:39 ص

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، بدار سلوى صباح اليوم الإثنين، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر، والوفد المرافق؛ حيث تسلم رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وحمل أمير دولة قطر دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، تمنياته بموفور الصحة ودوام العافية للشيخ تميم بن حمد، متمنيًا لدولة قطر وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.