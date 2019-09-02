الكويت.. شاب عار يقتحم مجمعا تعاونيا والشرطة تتدخل "فيديو"

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متابعات- الدويني فولي

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رصدت كاميرات المراقبة الموجودة داخل إحدى الجمعيات التعاونية في الكويت، لحظة اقتحام شاب "عاري الصدر" الجمعية والشجار مع رجال الأمن.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم رصده في جمعية "الفيحاء" الشاب وهو يتجادل مع موظفي الأمن لتتطور الحالة إلى الاشتباك بالأيدي.

وأفاد مصدر من داخل الجمعية لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "ثلاثة شبان دخلوا إلى الجمعية وكان أحدهم عاري الصدر، الأمر الذي أثار اشمئزاز رواد الجمعية، ما استدعى موظفي الأمن والسلامة إلى الطلب من الشبان الثلاثة المغادرة بهدوء، فقام أحدهم بالتهجم على الموظفين وتلفظ بعبارات غير لائقة".

وأشار المصدر إلى أن "الشبان الثلاثة هربوا بعد أن تجمع رواد الجمعية حولهم، وقد تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة في الجمعية وتم تسليمها لرجال الأمن للاستدلال عليهم"، لافتاً إلى أنه "من المرجح أنهم ليسوا من أهالي المنطقة".

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