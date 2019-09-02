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رئيس الوزراء: نتألم عندما نفقد شخصًا بسبب حادث طريق

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

إيمان هاني

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الانتهاء من تطوير الطريق من الإسكندرية حتى مدينة العلمين، منوهًا بأنهم قرروا اتخاذ خطوات عاجلة في تطوير الطريق.

وأضاف "مدبولي"، خلال تقرير خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أننا في حاجة غلى مراجعة سلوكياتنا في القيادة، بحيث لا يجب أن تكون السرعة المقررة على طريق 100 كيلو، ونتحرك بسرعات تتجاوز الـ 180 كيلو.

وأكد أن الجميع يكون في أقصى درجات الألم عند فقدان شخص بسبب حادث على الطريق، مشددًا على ضرورة الحذر من السرعات العالية، معقبا بتألم كل ما بنفقد شخص بسبب حادث طريق.

وشهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من وزراء العدل، والاتصالات، والنقل، إطلاق خدمات الشهر العقاري عبر مكاتب البريد، في إطار التعاون المثمر بين مصلحة الشهر العقاري والهيئة القومية للبريد؛ وذلك خلال زيارته لمركز خدمات الاسكندرية الرئيسي، جاء ذلك خلال زيارته الإسكندرية.

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