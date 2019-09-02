ميجان ماركل تقطع علاقتها بوالدها.. لهذا السبب

02 سبتمبر 2019 - 12:53 م

أكدت دوقة ساسكس، ميجان ماركل، أنها لن تتحدث مع والدها، توماس ماركل، بعد الآن.

كشفت ميجان قرارها بالخيانة المستمرة لوالدها المستمرة، ونقلت صحيفة "ذي سان" عن مصادر، أن ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري رفضا لقاء ابنهما "آترشي هاريسون" مع توماس ماركل، وقال هاريسون: "هذا وضع محزن للغاية، لكن ميجان اتخذت أصعب قرار في حياتها لإنهاء علاقتها بأبيها. بالطبع، الأمر صعب للغاية بالنسبة لها، لكن عليها أن تحمي نفسها وزوجها وطفلها".

أجرى توماس ماركل، في 1 سبتمبر، مقابلة مع صحيفة "ميل أون ساندي" اشتكى فيها من أنه لم ير زوج ابنته ميجان ماركل وحفيده قط. وتساءل توماس لماذا لم يأت هاري إلي لطلب يد ابنتي في إحدى الطائرات الخاص، مشيرًا إلى أن ميجان ماركل وابنها قاما بالفعل بالطيران عدة مرات في إجازة على متن طائرة خاصة، كما أخبر توماس المنشور أنه لم يرسلوا حتى صورة لحفيده.

يذكر أن ميجان ماركل حاولت مرارًا الاتصال بوالدها وكتبت له رسالة، وقال أصدقاء ميجان دوقة ساسكس إن والدها لا يتصل بها أو يكتب لها، على الرغم من أن رقمها لم يتغير، ثم أنه اتهم ابنته مرارا بعدم الرغبة في التواصل في مقابلات عديدة مع الصحافة البريطانية، وطلبت ميجان ماركل والدها التوقف عن إدخال الصحفيين في علاقتهما، لكنه لم يستجب لطلباتها.

وقبل زفاف الأمير هاري وميجان ماركل، قام توماس ماركل بإعطاء صور مزيفة للصحف، على واحدة منها، رجل يجلس في مقهى ويقرأ أخبار عن ابنته، وفي الثانية يحضر الخياط القياسات لبدلة توماس لحضور الزفاف، وفي الثالثة يقرأ توماس عن معالم بريطانيا وهو يشرب فنجان قهوة، وقد اتهم بعد ذلك بالرغبة في الاستفادة من مجد ابنته، ولم يحضر توماس الزفاف بسبب مشاكل في القلب.