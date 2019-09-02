غرامة تعطيل المترو: الدقيقة بـ 200 جنيه للأفراد و400 للشركات

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متابعات- الدويني فولي

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حددت شركة المترو، غرامة التسبب فى تأخير حركة قطارات خطوطة الثلاثة بالدقيقة، وتراوحت قيمتها بين 200 إلى 400 جنيه، حسبما كان المتسبب فى التأخير فرد أو شركة أى كانت، وذلك من أجل تحقيق مزيد من الانضباط والردع تجاه تكرار تعطيل حركة المترو.
وأدرجت شركة المترو فى هذا النوع من المخالفات فئتين من المخالفات أحدهما تقع بسبب أحد الركاب، وبلغت غرامتها 200 جنيه عن كل دقيقة تأخير يتسبب فيها الراكب، والنوع  الثانى مخالفة تقع بسبب إحدى الشركات، وتبلغ غرامتها 400 جنيه عن كل دقيقة تأخير للقطار، بالإضافة إلى تحمل الشركة كامل قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات.

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