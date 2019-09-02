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فنانة شهيرة تشكو من تصرفات محرجة لزوجها في غرفة النوم

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بريانكا شوبرا ونيك جوناس
بريانكا شوبرا ونيك جوناس

متابعات - أمينة عبد العال

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هوليود

بريانكا شوبرا

نيك جوناس

بالرغم من أن  النجمة الهندية "بريانكا شوبرا" وحبيبها المغني الأمريكي "نيك جوناس" يـتمتعان بملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم سواء في هوليوود أو بوليوود، إلا أنهما يقومان حاليا بيع شقتها الفخمة، وهو ما يتابعه محبوهم بحزن.

تقرير نُشر مؤخراً حول المقر السكني الفاخر المكونة من خمس غرف نوم في بيفرلي هيلز، لوس أنجلوس، حيث عاشا فيها لمدة ستة أشهر، مقابل 6.9 مليون دولار، وأشار إنهما يبحثان عن منزل أكبر، ويقال إنهما على استعداد لضخ مبلغ ضخم قدره 20 مليون دولار للعش الجديد.

في الآونة الأخيرة، في مقابلة مع ET، كشفت بريانكا عن أسرار تخص لزوجها نيك جوناس، قالت: "إنه أمر مزعج حقًا ، لكنه يصر على النظر إلى وجهي عندما أستيقظ. أنا معجبة تمامًا، حتى أنه لا ينتظر أن أضع ماسكارا".

قالت أيضًا: "هذا ما تريد أن يفعله زوجك، لكنه أيضًا، يعد أمر محرج بعض الشيء. إنه مثل ،"دعني أحدق فيك"، أنا لا أمزح ، إنه لأمر رائع حقًا".

عندما سُئلت عن إدارة جداول أعمالها المحمومة، قالت شوبرا: "لدينا قاعدة، نحن لا نتجاوز ، على سبيل المثال ، أسبوع ونصف لن نرى بعضنا البعض، كلا منا لديه أعماله التي يقوم بها، في محاولة متعمدة على الأقل دائمًا نلتقي أينما كنا في العالم".

احتلت بريانكا عناوين الصحف مؤخرًا بعد أن وصفتها امرأة باكستانية من الجمهور في مناسبة عامة بأنها منافقة بسبب تغريدها لصالح الجيش الهندي على الرغم من كونها سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة.

كما اتهمت المرأة الممثلة بـ "تشجيع الحرب النووية ضد باكستان" ، بينما كانت تتحدث إلى الحاضرين في حدث في الولايات المتحدة.

كانت بريانكا قد توجهت إلى موقع Twitter في 26 فبراير لتهنئة سلاح الجو الهندي بعد أن هاجمت مقاتلات هندية معسكر إحدى الجماعات في بالاكوت في باكستان.


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