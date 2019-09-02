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جلسة تصوير عارية لفنانة شهيرة على البحر

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درة زروق
درة زروق

متابعات - أمينة عبد العال

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انستجرام

عارية

درة

درة زروق

شاركت الفنانة درة زروق متابعيها علي إنستجرام بجلسة تصوير على البحر بملابس عارية.

وعلقت درة زروق ببعض الكلمات عن الصيف نحو صورتها، حيث قالت إن الصيف هو الفصل الوحيد التي تشم فيه رائحة الملح وواقي الشمس، فهو فصل ملي بالمشاعر القوية، والذكريات.

وارتدت درة زروق قميص باللون البيج الشفاف من العلى، وتحته توب كت باللون البيج، وارتدت عليهم بنطال لامع قشر السمكة باللون الذهبي، وهو ما أبرز من أنوثتها، حيث أشرفت على إطلالاتها الاستايلست ميس عزب.

وقام مصفف الشعر هيثم دهب برفع شعر درة زروق الى الوراء بعمله ديل حصان، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

وقامت خبيرة الميكب منى جمال بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج للفنانة درة، حيث اعتمدت عمل السموكي ايز عل. عينها لتبرز من جمالهم، مع الماسكرا، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف درة في ارتداء الاكسسورات، الا انها اكتفت بارتداء قرط طويل للغاية، مع بعض الأساور باللون الفضي والذهبي على يديها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

 




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