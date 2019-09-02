  • الإثنين 02 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
أرشيفية

مطلب برلماني بتحويل صدور الصحف اليومية إلى إسبوعية

الملك سلمان

الملك سلمان يعلن الحرب.. ويأمر بقتل شقيقين

أرشيفية

انفجار يهز قاعدة «الخميني» الفضائية بإيران

أمير الكويت

قرار مفاجئ بإيقاف رئيس أمن الدولة الكويتي

السفير الروسي

وفاة سفير روسيا فى مصر

عروس بيروت

عروس بيروت يحتل قلوب الجماهير العربية

ميجان ماركل ووالدها

ميجان ماركل تقطع علاقتها بوالدها.. لهذا السبب

ارشيف

"فيفا" يستبعد "صلاح" من أفضل لاعب بالعالم

فتاوى في المترو

غرامة تعطيل المترو: الدقيقة بـ 200 جنيه للأفراد و400 للشركات

ملكة جمال موسكو والملك محمد الخامس

ملكة جمال موسكو تكشف مؤامرة طلاقها من ملك ماليزيا

انفجار يهز قاعدة «الخميني» الفضائية بإيران

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم - وكالات

أخبار متعلقة
#

برلمانية تطالب بتحديث قاعدة البيانات لضمان وصول الدعم للمستحقين

#

انفجار داخل منصة إيرانية لاستخراج الغاز في مياه الخليج

إيران

روسيا

إطلاق قمر صناعي

انفجار إيران

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، عن انفجار وقع في قاعدة الإمام الخميني الفضائية، لكنه نفى أن يكون الانفجار وقع لحظة إطلاق القمر الصناعي.

وقال إن الانفجار وقع في مكان الاختبار في القاعدة، وليس أثناء عملية إطلاقه.

جاء ذلك ردًا على سؤال للتلفزيون الإيراني بشأن الانفجار الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن "الخبراء في المحطة الفضائية أجمعوا على أن الانفجار نتج عن خطأ فني، وأنه لحسن الحظ لم يقتل أحد فيه".

وأشار إلى "أن إيران تجري عددا من التجارب بشكل دوري في القواعد التي تمتلكها، وأنها انفجارات مماثلة عادية وتحصل بشكل أكبر في الدول المتطورة".

وأضاف ربيعي: "لا نعرف كيف يسمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنفسه بالتغريد على "تويتر" وبث صور فضائية حول الانفجار، والتعامل مع القضية بسرور... لا يمكننا فهم وإدراك هذا السلوك".

وقال: "الدعاية التي بثها العدو بشأن هذا الانفجار أراد من خلالها أن يزعم بأنه قادر على التجسس والتسبب بأعمال تخريبية في محطتنا الفضائية، لكن خبراءنا نفوا أن يكون الانفجار ناجما عن عمل تخريبي، وإنما سببه خطأ فني".

وكان ترامب، قال عبر "تويتر" في وقت سابق إنه "يتمنى لطهران حظا سعيدا في تحديد الأسباب التي أدت إلى فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرًا صناعيا إلى مدار الأرض".

بدوره، نفى وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي الأسبوع الماضي صحة الأنباء التي تحدثت عن فشل مهمة إطلاق الصاروخ.

يذكر أن وسائل إعلام تناقلت خبرا يفيد بأن صاروخًا إيرانيًا انفجر على منصة الإطلاق قبل إطلاقه في مركز الإمام الخميني الفضائي شمال إيران.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "بلانيت لابز"، عمودًا من الدخان الأسود يتصاعد فوق منصة الإطلاق، وفقا لوكالة "رويترز".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بسبب الخيانة.. زوجة الأمير هاري تقطع علاقتها بوالدها
» بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة التونسية
» كويتي عاريًا يهاجم المتواجدين داخل جمعية تعاونية
» فيديو صادم.. شاب يطعن أب وابنه في الطريق العام
» جلسة تصوير عارية لفنانة شهيرة على البحر
» فنانة شهيرة تشكو من تصرفات محرجة لزوجها في غرفة النوم
» منة فضالي بالبكيني: أنا عذراء
» جلسة تعارف بين "فايلر" ولجنة التخطيط بالأهلي
» رئيس الوزراء: نتألم عندما نفقد شخصًا بسبب حادث طريق
» إصابات خطيرة لفنان شهير في حادث سيارة
» سيدة تصطحب حصانها إلى المطار لسبب صادم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:23 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح