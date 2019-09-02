» «أمير الكويت» يتلقى رسالة هامة من «أمير قطر»

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم، رسالة خطية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ما جاء في تلك الرسالة الخطية، التي حملها الممثل الشخصي لأمير قطر الشيخ، جاسم بن حمد خليفة آل ثاني.

واستقبل أمير الكويت، ممثل أمير قطر بحضور رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم والتي شهدت تقديم رسالة خطية أمير الكويت.

وتضمنت الرسالة الخطية، وفقًا للوكالة الكويتية، مناقشة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.

كما تناولت الرسالة الخطية، أيضًا، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ونقل أمير الكويت للوفد القطري تمنياته لأمير قطر بموفور الصحة ودوام العافية، وتمنياته لدولة قطر وشعبها بكل التقدم والازدهار.

وتعد تلك هي المرة الثانية، خلال الأيام القليلة، التي يتبادل فيها أمير الكويت وأمير قطر الرسائل الخطية، حيث سبق وحمل أمير الكويت رسالة خطية إلى نظيره القطري.

وحمل رسالة أمير الكويت إلى أمير قطر، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نقل رئيس مجلس الأمة الكويتي تحيات أمير البلاد إلى الأمير القطري الذي قال إنه مسرور عندما علم أن سموه قد تعافى من الانتكاسة الصحية "الأخيرة".

كما سبق ذلك بأيام اتصال من أمير قطر بأمير الكويت، التي اطمأن في الاتصال الهاتفي على صحة أمير الكويت، بعد تعرضه لما وصف بـ"العارض الصحي".