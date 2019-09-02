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«الأهلي» يحدد قيمة الراتب السنوي لـ«فايلر»

«الأهلي» يحدد قيمة الراتب السنوي لـ«فايلر»

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النادي الاهلي

رينيه فايلر

الراتب السنوي

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ما تردد بشأن حصول السويسري رينيه فايلر وجهازه المعاون بالأهلي على راتب سنوي وقدره 2 مليون يورو.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد أعلن أنه سبق وتفاوض مع فايلر لتدريب الزمالك، وطلب الحصول على مليون دولار، لذلك تم رفضه، وأكد أنه يتقاضى في الأهلي 2 مليون يورو.

وقال أمير توفيق في تصريحات للصحفيين عقب المؤتمر الصحفي لتقديم فايلر مدربا جديدا للأهلي "فايلر لن يتقاضى الراتب المتداول في وسائل الإعلام، عقده لمدة موسم وقابل للتجديد".

وأكمل "الشرط الجزائي في عقد فايلر مرتبط بالدوري وأفريقيا، حال توج بهما، يحق له الحصول على الشرط الجزائي حال قررنا نحن فسخ التعاقد يوما ما، لكن لو لم يتوج بهما، لن يحصل على أي أموال".

الجدير بالذكر، أن الأهلي قرر توجيه الشكر، لمارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي وجهازه المعاون بعد الخروج من مسابقة كأس مصر أمام بيراميدز بدور الـ16.

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