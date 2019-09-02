مصر تسلم الكويت أسماء متورطين مع «خلية الإخوان»

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محمد فضل- متابعات

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النائب العام

قالت صحيفة «القبس» الكويتية، اليوم الإثنين، إن زيارة النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، التي بدأها إلى الكويت أمس الأحد، بدعوة من نظيره الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، شملت مناقشة قضية «خلية الإخوان» المضبوطة بالكويت.

وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر أن يتم الكشف للكويت عن أسماء شخصيات كويتية ساعدت الخلية.

وكشف مصدر قضائي مصري رفيع المستوى أن الزيارة تتضمن أهدافا عدة، على رأسها ملف تسليم المنتمين إلى جماعة الإخوان إلى مصر، وتفعيل اتفاقيات تبادل المتهمين لتسليم العناصر المطلوبة لدى الأمن المصري.

وذكر المصدر للصحيفة الكويتية أن النائب العام المصري سيعرض على نظيره الكويتي ما توصلت إليه التحقيقات بشأن هذه الخلية، إضافة إلى تسليم الكويت ملفا بأسماء شخصيات أخرى للتحقق من وجودها في الكويت من عدمه، وعرض نتائج التحقيقات التي جرت مع قائد الخلية وما توصلت إليه الجهات الأمنية من نتائج وتأثير ذلك في الأمن الكويتي.

ووقع الجانبان، أمس الأحد، مذكرة تفاهم وتعاون قضائي بين البلدين، نصت على «إمكانية تبادل المعلومات بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الكويتية، والإنابات القضائية، والمساعدات القضائية التي تجري وفق القنوات الدبلوماسية».


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