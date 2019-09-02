شاهد.. أول ظهور لعمرو زكي بعد إفاقته من الغيبوبة

ظهر عمرو زكي لاعب منتخب مصر السابق بعد خروجه العناية المركزة، وإفاقته من الغيبوبة التي دخل فيها بعد الحادث الذي تعرض له منذ أيام قليلة، واحتجز على إثره، حسبما أعلن شقيقه أول أمس.

ونشر أحمد حسن لاعب المنتخب الوطني السابق فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بجانب عمرو زكي داخل غرفته في المستشفى معلقًا في مزحه بينهما على حالته الصحية من خلاله ”وشك اتظبط بعد الحادثة”.

وتعرض عمرو زكى، مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق، لحادث مروع على طريق الساحل الشمالى ما أدى لتحطم سيارته بالكامل بالإضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة وجروح قطعية بالوجه والرأس.

شاهد الفيديو..



سلامتك يا بلدوزر وشك اتظبط بعد الحادثة ???? @AmrZaky pic.twitter.com/ha7IyJ0c9t — ahmed hassan (@AhmedHassan) September 2, 2019



