» تعيين رئيس جديد لشركة «أرامكو» السعودية

أكد مصدر سعودي، اليوم الإثنين، أنه تم تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، رئيسًا لمجلس إدارة شركة أرامكو، خلفًا لوزير الطاقة المهندس خالد الفالح.

وحسب ما أضافه المصدر لـ”بلومبرج”، فإن تعيين “الرميان” لرئاسة “أرامكو”، يأتي ضمن استعدادات المملكة لطرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب.

وأشار المصدر إلى أن التعيين يهدف أيضًا إلى فصل وزارة الطاقة عن الشركة وتجنب أي تضارب في المصالح.

يشار إلى أن خالد الفالح، شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2015 قبل توليه وزارة الطاقة عام 2016.

ويشار إلى أن "أرامكو" هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.

وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة التسويقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقاً لتقدير صحيفة "فاينانشال تايمز".