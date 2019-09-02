قتل زوجته وطفله في حلون.. مفاجأة صادمة وراء الجريمة

02 سبتمبر 2019 - 07:25 م

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في واقعة قيام سائق بقتل زوجته وابنه الصغير بمنطقة 15 مايو.

وأضاف المصدر- حسب صحيفة فيتو- أن المتهم يعمل بشركة شهيرة وزوجته القتيلة تعمل بأحد المصانع لمساعدته في المصاريف ومنذ أسبوعين انتابته حالة نفسية سيئة وكانت تنتابه هلاوس بصرية، حيث يعتقد بوجود "جن" داخل شقته، ويتشاجر مع زوجته باستمرار.

وتابع أنه فجر اليوم تشاجر الزوج مع زوجته واستل سكينًا وقتلها، ثم ألقى بطفلهما عمره 4 سنوات، من الطابق الخامس، وحضرت الأجهزة الأمنية وتم بضبطه، وقال في البداية إنه ارتكب الواقعة لشكه في سلوك الزوجة، وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة لاعتقاده بوجود جن معهم داخل الشقة.

وأشار المصدر إلى أن الزوجة حسنة السمعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو مفاده وجود متوفاة ومصاب داخل عقار بـ15 مايو، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق بقتل زوجته وإلقاء نجلهما من الطابق الخامس؛ بسبب خلافات زوجية، ومرور الزوج بحالة نفسية سيئة ووجود هلاوس.

وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.