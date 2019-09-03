» بعد سقوطها على المسرح فجاة .. فنانة شهيرة تكشف حقيقة مرضها

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ميادة الحناوي

كشفت الفنانة ميادة الحناوي أسباب سقوطها على المسرح فجأة أثناء غنائها إحدى الأغنيات ، معبرة عن استيائها من التفسيرات التي توصل لها الجمهور.

وقالت في تصريحات لبرنامج "عرب وود" : ""الناس قالوا كلام مش لائق، أنه اختل توازني ونزل ضغطي، أنا لا نزل ضغطي ولا اختل توازني، اللي بينزل ضغطه أو بيختل توازنه بيروح على المستشفى، مش بيكمل حفلة ساعة ونص".

وبينما كانت تغني الحناوي أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك"، أمسكت بالميكروفون قبل أن تسقط أرضا على المسرح، حيث قام عدد من العاملين في المسرح بمساعدتها على النهوض، قبل أن يجلبوا لها كرسيا لتجلس عليه قليلا بعد السقوط ثم تقف مجددا.

وقالت الحناوي بعد سقوطها: "أنا آسفة لأني سقطت نتيجة الحر الشديد، أتأسف منكم"، ليقابلها الجمهور بالتصفيقات. وشكرت الفنانة السورية الحضور وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذا الموقف.


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