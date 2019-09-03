الهلالي يفجر معلومة صادمة عن تجميد "البويضات"

03 سبتمبر 2019 - 09:34 ص



أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، أنه لا يجوز إجراء عملية تجميد البويضات دون وجود قانون من الدولة ينظم تتابعاتها".



وأضاف الهلالي، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الفضائية، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه يجب توافر بنك آمن لحفظ البويضات، وهذا الأمر تتولاه الدولة ويجب إصدار قوانين خاصة به.



ولفت أستاذ الفقه في جامعة الأزهر إلى أن المرأة يمكن أن تصل لسن لا يمكنها الحمل فيه، وتضطر لتأجير الأرحام، مشددا على ضرورة وجود توافق مجتمعي حول ذلك.



أثارت الشابة "ريم مهنا" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاعلان عن تجميد بويضاتها.



ويعتبر تجميد البويضات، أو الحفاظ على البويضات، هو عملية يتم فيها استخراج بويضات المرأة وتجميدها وتخزينها كوسيلة للحفاظ على القدرة التناسلية لدى النساء في سن الإنجاب. وكانت اثارت فتاة الجدل مؤخرا بعد الاعلان عن تجميد بويضاتها وتم الإبلاغ عن أول ولادة بشرية من البويضات المجمدة في عام 1986.

