العثور على 25 جثة متفحمة في حريق سفينة كاليفورنيا

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وكالات - الدويني فولي

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عثر الغواصون قبالة سواحل كاليفورنيا الجنوبية، أمس، على 25 جثة متفحمة جراء الحريق الذي شب في سفينة تقل أشخاصا كانوا يتجهون للغوص قبالة جزيرة سانتا كروز، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأشارت التقارير إلى أن حريقا نشب في سفينة مخصصة للغوص الترفيهي، قبل فجر الاثنين، ما أدى إلى مقتل 25 شخصا، فيما ما زال حرس السواحل الأمريكية يواصل عمليات 9 آخرين اعتبروا حتى الآن في عداد المفقودين.

وقال حرس السواحل الأمريكي، إن السفينة، التي يبلغ طولها 22 مترا والمجهزة لرحلات بحرية مخصصة للغطس، غرقت عندما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، مشيرين إلى أنها ترقد حاليا على عمق نحو 20 مترا تحت سطح البحر وعلى بعد 20 مترا فقط من ساحل جزيرة سانتا كروز قبالة مدينة سانتا باربارا.

وقال الملازم أول في حرس السواحل ماثيو كرول إن السلطات استعادت 20 جثة واكتشفت 5 جثث أخرى لم يتمكن رجال الإنقاذ من استعادتها، بسبب الظروف غير المواتية تحت السفينة.


وأضاف كرول أن السلطات ستواصل عمليات البحث عن المفقودين التسعة الآخرين.


وقال قائد شرطة مقاطعة سانتا باربرا بيل براون إن هذه الكارثة قد تكون أسوأ سيناريو محتمل الحدوث، مشيرا إلى أن من كانوا على متن السفينة كانوا نائمين على الأرجح، عندما شب الحريق فيها.


وكان براون، قد قال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن 4 من القتلى تم انتشالهم هم "رجلان بالغان وامرأتان بالغتان"، مضيفا أن فرق الإنقاذ "حددت موقع 4 جثث أخرى في قاع المحيط على مقربة من السفينة".


وتابع، "لدينا الآن فرق غطاسين يحاولون انتشال الجثث، ولكن السفينة لا تزال غير مستقرة، ولست متأكدا من أننا سنتمكن من انتشال هذه الجثث أو أي جثث أخرى قد تكون داخل السفينة".


وقالت الكابتن في حرس السواحل مونيكا روتشستر إنها تعتقد أنه "يتعين علينا جميعا الاستعداد للأسوأ"، مشيرة إلى أن السفينة المنكوبة كانت تقل 39 شخصا هم 33 راكبا وطاقم من 6 أفراد.


وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت منذ قليل أنّ 8 أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم ولا يزال 26 آخرين في عداد المفقودين، بعد اندلاع حريق على متن سفينة سياحية قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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