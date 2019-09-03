» "زيدان" فى ورطة داخل ريال مدريد

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أزمة جديدة يواجها المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، بسبب انشغال معظم عناصر الفريق بمباريات منتخباتهم الدولية.

وسيخوض النادى الملكى، السبت 14 سبتمبر، مباراة أمام ليفانتى ضمن الأسبوع الرابع من منافسات الدورى الإسبانى.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن اللقاءات الودية الدولية، التى ستجرى نهاية الأسبوع الجارى، تركت أمام زيدان تشكيلة تضم 12 لاعبا فقط، من بينهم 5 مصابين.

وتابعت "سيفتقد المدرب الفرنسى خلال الحصص التدريبية خدمات 14 لاعبا سيشاركون مع منتخبات بلدانهم فى المباريات الدولية".

وأضافت "القائمة المتبقية أمام زيدان تضم 5 مصابين، مما يعنى أن الريال يمكنه حاليا الاعتماد فقط على 7 لاعبين فقط، هم ألفارو أودريوزولا وناتشو ومارسيلو وفيرلاند ميندي وكريم بنزيمة وماريانو ولوكاس فاسكيز".

وسيتوجب على زيدان إيجاد مخرج لهذه الورطة من أجل تحقيق الفوز على ملعب "سانتياغو برنابيو" لتعويض التعادل الإيجابي أمام بلد الوليد وفياريال في الجولتين الماضيتين.


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