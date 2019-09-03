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بعد ظهورها "بدون عباءة"..جلسة تصوير جريئة لفتاة سعودية

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الرياض

تصوير

فتاة

بدون ملابس

ظهرت الفتاة السعودية التى خرجت بدون عباءة بشوارع الرياض أغسطس الماضى، فى مقابلة تليفزيونية قالت إنها مع قناة وصفتها بـ"العالمية" فى العاصمة السعودية.

ونشرت مناهل العتيبى تغريدة عبر "تويتر" قالت فيها: "من خلف الكواليس، ترقبوني قريبا فى جلسة تصوير لإحدى القنوات العالمية ومن وسط الرياض تحديدًا شارع التحلية".

وأرفقت العتيبي تغريدتها بمقطع فيديو من موقع التصوير وكانت تظهر فيه بدون عباءة، لتتباين التعليقات من قبل المغردين بين من تمنى لها التوفيق ومن انتقدها.

وأثارت الفتاة السعودية جدلا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها تتجول فى أحد شوارع الرياض وهى ترتدى ملابس رياضية دون أن تتعرض لأى مضايقات.

وقالت حينها فى التغريدة: "أمس كان يوم حظى نمت وأنا جدًا سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوارع الرياض شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبى وتعاملى مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معى اكتشفت إن النظام فعلاً تعمم، وإن ولى العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدى مثل الرجل)".



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