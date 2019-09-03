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بعد "البلوك".. أحلام تصف أصالة بـ"الثعبان"

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أحلام وأصالة
أحلام وأصالة

متابعات- الدويني فولي

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وجهت الفنانة الإماراتية أحلام تعليقًا ناريًا للفنانة أصالة نصري، خلال لقاء تليفزيوني، بعدما قامت الأولى بعمل "بلوك" للأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت أحلام: "الشيء الوحيد اللي بعمله إليك وهو حجمك عندي أنا هو بلوك. على الأقل أنا أجرأ منك".

ونشب خلاف بين أصالة وأحلام عبر "تويتر"، حينما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد بسبب أزمتها الصحية، وذلك على الرغم من هجوم فجر على أصالة بشدة، قبل الوعكة الصحية.

ودخلت أحلام على الخط، لترد على أصالة، عبر "تويتر"، قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

وردت أصالة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".


وفي المقابل، حذفت أحلام، التغريدة التي شكرت فيها أصالة، وتجاهلت الرد عليها، ما أثار استغراب المتابعين، وشن جمهور أصالة، هجوما عليها، لترد أحلام بـ"البلوك" على أصالة.

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