الملك سعود الفيصل يغير كلمة بإحدى خطبه.. والسبب ابنته

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إيمان هاني

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تحدثت ابنة الراحل الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية الأسبق، عن تفاصيل حياة والدها، قائلة إنه يسمع كثيرًا وقليل الكلام.

وروت خلال وثائقي خاص تعرضه فضائية "إم بي سي"، إحدي القصص عن إلقائه خطابًا أمام الجمهور، مشيرة إلى أنه دائمًا يأخذ رأي العائلة فى الخطبة قبل أن يلقيها على الجمهور.

وأوضحت أن طرحه عليه فكرة تغيير وتبديل كلمة بدلاً من كلمة أخري فى متن الخطبة، متابعة: "غيرها عشاني".

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