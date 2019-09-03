الملك سعود الفيصل يغير كلمة بإحدى خطبه.. والسبب ابنته

سر ارتداء «إسراء غريب» فستان الزفاف في يومها الأخير
عالم أنساب يكشف مفاجأة عن "قريش"
على غرار ريهام سعيد.. فنانة شهيرة تهاجم البدينات
الكلب يضبط الأنسولين.. معلومات مثيرة عن علاج «السكري»
شاهد..سر بكاء سعود الفيصل بسبب موظف
أول تعليق لتركي آل الشيخ على مدرب الأهلي الجديد
الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران
أول ظهور لفجر السعيد بعد مرضها: شكرًا عائلة "مبارك"
"ميتشو" ينقلب على «عبد العزيز» بجهاز الزمالك
"بن راشد" يحذر الإماراتيين من هذا الأمر
إيمان هاني
عصر
فجر
04:11
شروق
05:37
ظهر
11:59
15:34
مغرب
18:21
عشاء
19:51