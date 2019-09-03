» قرار عاجل للسعودية عن الطلبة المغتربين

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عرب وعالم

الطالبة أنوار العنزي
الطالبة أنوار العنزي

متابعات - أمينة عبد العال

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السعودية

التعليم

انوار العنزي

المملكةالعربية السعودية

 أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن استمرار دراسة الطلبة الوافدين والمقيمين المنتهية إقامتهم بالمدارس، بما في ذلك أبناء القبائل النازحة، حتى نهاية العام الحالي وفق الآلية السابقة.

وأكدت الوزارة أنها ستصدر قرارها هذا بشكل مفصل خلال الأيام المقبلة.

وجاء القرار الذي أعلنت عنه ”تعليم حفر الباطن“ في حسابها عبر موقع التواصل ”تويتر“، عقب فصل الطالبة أنوار العنزي من مدرسة تابعة لحفر الباطن كونها ”نازحة“، ما أثار تعاطفًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


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