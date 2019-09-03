أحمد موسى: اسمعوا كلامي وثقوا فيا

03 سبتمبر 2019 - 12:25 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، تستهدف تعزيز الاستثمارات من أجل المواطنين.



وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج"على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أن التنمية التي تحدث في الساحل الشمالي تستهدف جذب السياحة على مدار العام.



وتابع الإعلامي قائلا: "بعد افتتاح مدينة العلمين الجديدة عام 2021، لن يستطيع أحد منافسة مصر، محدش يقدر علينا أسمعوا كلامي وثقوا فيا، مصر قوية بينا".

