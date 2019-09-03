  • الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:11 م
بحث متقدم
إسراء غريب

سر ارتداء «إسراء غريب» فستان الزفاف في يومها الأخير

ضياء العنقاوي

عالم أنساب يكشف مفاجأة عن "قريش"

ريهام سعيد

على غرار ريهام سعيد.. فنانة شهيرة تهاجم البدينات

مرض السكري

الكلب يضبط الأنسولين.. معلومات مثيرة عن علاج «السكري»

الأمير الراحل سعود الفيصل

شاهد..سر بكاء سعود الفيصل بسبب موظف

ريني فايلر

أول تعليق لتركي آل الشيخ على مدرب الأهلي الجديد

الدفاعات السعودية

الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران

فجر السعيد ومبارك

أول ظهور لفجر السعيد بعد مرضها: شكرًا عائلة "مبارك"

ميتشو

"ميتشو" ينقلب على «عبد العزيز» بجهاز الزمالك

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي

"بن راشد" يحذر الإماراتيين من هذا الأمر

تضم 18 وزيرًا..

بالأسماء.. الإعلان عن تشكيل حكومة «حمدوك» خلال ساعات

عرب وعالم

حمدوك
حمدوك

علي محمود

أخبار متعلقة
#

زكي: نجم الأهلي سينتقل للزمالك خلال 24 ساعة

#

فنان شهير: لهذه الأسباب أخفيت عن الجمهور إصابتي بالسرطان

#

بدء تفعيل وثيقة «الأخوة الإنسانية» بين الأزهر والفاتيكان

#

مصر تعرب عن ترحيبها بتشكيل مجلس سيادي في السودان

السودان

حمدوك

تشكيل حكومة

أعلن مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيعلن مساء اليوم الثلاثاء تشكيلة حكومته الجديدة.

وقال المصدر لـRT إن حمدوك أكد أن التاريخ قاطع لإعلان التشكيلة الحكومية، لاسيما أن الاتحاد الأفريقي سينظر غدًا في قرار العقوبات الذي اتخذه أخيرا، للضغط على جيش السودان لتسليم السلطة.

وحسب المصدر، فإن هناك توافقا تاما بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة، حيث تمت تسمية محمد عبد الله لوزارة الخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وعمر منيس لوزارة مجلس الوزراء.

وبين الأسماء المقترحة:

-وزارة الخارجية: أسماء محمد عبد الله (من اختيار حمدوك)

- وزارة المالية: إبراهيم البدوي

- وزارة الصحة: أكرم التوم

- وزارة التعليم العام: محمد الأمين التوم

- وزارة الصناعة: طارق عبد السلام أبو العلا (مرشح تجمع المهندسين)

- وزارة الطاقة والتعدين: عادل علي إبراهيم

- وزارة الري: ياسر عباس النو

- وزارة الزراعة: عيسى عثمان شريف (من اختيار حمدوك)

- وزارة الثروة الحيوانية: خديجة محمد خير (من اختيار حمدوك)

- وزارة مجلس الوزراء: السفير عمر منيس (كان من ضمن المرشحين لتولي منصب وزارة الخارجية)

- وزارة البنى التحتية: هاشم الطاهر شيخ طه (من اختيار حمدوك وتم اختياره بناء على الكفاءة وتحقيقا للتوازن المناطقي)

- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: لينا الشيخ محجوب

- وزارة العدل: محمد عبد السلام

- وزارة الشباب والرياضة: ولاء عصام البوشي

-وزارة التعليم العالي: انتصار صغيرون

- وزارة الثقافة والإعلام: فيصل محمد صالح

- وزارة  الحكم الاتحادي: عمر علي جماع (مرشح من اختيار حمدوك من الإداريين)

-ا لشؤون الدينية: الزين مفرح

وحسب رؤية حمدوك، فإن بعض الوزارات تحتاج إلى "وزراء دولة"، وبينها وزارات الخارجية، الصناعة والتعدين، الثقافة والإعلام، الشباب والرياضة، البنى التحتية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة لبنانية: أكبر غلطة فى حياتى زواجى من هذا الشخص
» عالم مصريات يكشف سر تشابه سوسن بدر مع نفرتيتي
» الكلب يضبط الأنسولين.. معلومات مثيرة عن علاج «السكري»
» "كوني بخير لأجلي" حملة توعية للمرأة السعودية
» مدير مدرسة يستعين بخبراء لطرد أرواح شريرة
» شيحة لـ "شعبة الأدوات المنزلية": "بطلوا تهريج"
» حفيدتا هيفاء وهبي تشعلان مواقع التواصل الاجتماعي
» قرار عاجل للسعودية عن الطلبة المغتربين
» شاهد.. إعلامية كويتية تستعرض مفاتنها في فيديو مثير
» اجتماع بـ «الجبلاية» لحسم رئيس لجنة المسابقات
» جريمة بشعة تهز الكويت.. شاب يذبح شقيقته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح