رحيل مترجمة معاني القرآن إلى الروسية.. القصة الكاملة

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رحلت عن عالمنا فاليريا "إيمان" بوروخوفا، صاحبة الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم إلى الروسية عن عمر يناهز 76 عامًا.

ونشر خالد الرشد، مقدم برنامج "رحلة في الذاكرة"، نعيا لوالدته على موقع "فيس بوك" من خلال تدوينة قال فيها "الوالدة في ذمة الله".

يذكر أن فاليريا "إيمان" بوخوروفا هي مترجمة فورية وتحريرية عن اللغة الإنجليزية، إلى جانب دورها البارز في شؤون المسلمين بروسيا وآسيا الوسطى، تزوجت من الدكتور محمد سعيد الرشد، الداعية الإسلامي في روسيا وآسيا الوسطى، واعتنقت الإسلام على يديه.

ومكنت بوخوروفا بقلمها المبدع من سطر أول ترجمة تفسيرية للقرآن الكريم باللغة الروسية و"بقلم مسلم"، لتصبح ترجمتها الأدق والأجمل بشهادة جميع الإدارات الدينية في روسيا وآسيا الوسطى.، وتوّجت تلك الترجمة بموافقة الأزهر الشريف على طباعتها ونشرها عام 1997، بعد مراجعة استمرت عدة سنوات، لتحظى لاحقا باعتراف الأدباء الروس أنها من أبلغ ما كتب باللغة الروسية في أواخر القرن العشرين.

ومنحت الراحلة عضوية اتحاد الكتاب الروس وعضوية عدة أكاديميات أدبية وعلمية في روسيا ودول آسيا الوسطى الإسلامية، وأطلقت إيمان بوخوروفا اسم "خالد" على ابنها، خالد الرشد، تيمنا بالصحابي والقائد العسكري المسلم خالد بن الوليد.


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