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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي

"بن راشد" يحذر الإماراتيين من هذا الأمر

"بن راشد" يحذر الإماراتيين من هذا الأمر

عرب وعالم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي

متابعات - أمينة عبد العال

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حذر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، المواطنين من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووجه إلي المجلس الوطني للإعلام  بضرورة "ضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل".

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، استبقه بن راشد بمجموعة من الرسائل وجهها لمواطني بلاده بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، وحذر فيها بن راشد مما وصفه بالعبث بسمعة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بن راشد إن "سمعة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

وشدد على أنه "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب".

وكانت تغريدات قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، قد أثارت الجدل بهجومهما على السعودية والإمارات على خلفية الحرب في اليمن.


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