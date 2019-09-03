الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران

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الدفاعات السعودية
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علي محمود

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كشفت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الثلاثاء، عن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت 3 صواريخ باليستية في سماء نجران.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران.

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن أعلنت عن استهداف مواقع عسكرية في مطار نجران، جنوب غربي السعودية بصاروخ باليستي.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن اليوم الثلاثاء، أن قواته تمكنت، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من عمران باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "محاولات الميليشيات الحوثية إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل"، مؤكدا أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

واعتبر المالكي أن "المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من الميليشيات الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها".

ووصف المالكي "ما تقوم به الميليشيات من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين"، مؤكدا "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد تلك الميليشيات لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

?وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.


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