» الكلب يضبط الأنسولين.. معلومات مثيرة عن علاج «السكري»

03 سبتمبر 2019 - 01:52 م

يصيب مرض "السكري" الملايين سنويًا ولا يزال الباحثون يدرسون كل ما يتعلق بهذا المرض باستمرار، كما أن هناك بعض النتائج الغريبة التي أعلنوا عنها مؤخرًا حول أسباب السكري وعلاجه، ومن أبرزها.

كشفت دراسة أجراها الباحثون بجامعة "نوفي ساد بسربيا" أن التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في الشامبو وألعاب الأطفال ومنظفات الأرضيات، يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والنوع الثاني من السكري وأمراض القلب، لاحتوائها على مادة الفثالات.

وابتكر خبراء بجامعة "يوتا الأمريكية" طريقة جديدة لعلاج أمراض المناعة الذاتية والنوع الأول من مرض السكري، وذلك من خلال "سم مناعي" تم اختباره على الفئران المصابة بالنوع الأول من مرض السكري؛ حيث تبين بطئ تطور المرض لمدة 10 أسابيع.

ولاحظ فريق من العلماء البريطانيين وجود تحسن كبير في حياة مرضى السكري الذين يملكون كلابًا في منازلهم، حيث تقوم الكلاب بتحذيرهم من نوبات السكري ونقصه في الدم؛ ويحدث ذلك من خلال الشعور بتغير رائحة الشخص المريض في حال حدوث النوبات السكرية.