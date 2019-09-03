على غرار ريهام سعيد.. فنانة شهيرة تهاجم البدينات

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ريما ديب

مرضى السمنة

على خطى ريهام سعيد سارت الفنانة اللبنانية ريما ديب، مهاجمة السيدات اللائي يعانين من مرض السمنة قائلة: "أنا اليوم حابة أعلق على موضوع الإعلامية الكبيرة لي خانتها ثقافتها الواسعة ريهام سعيد، بس بجزء كبير من الموضوع لي حكيتوا صح ونحنا مجتمع ما بيحب يعترف فيه، السيدة البدينية هي عن جد عبء كثير كبير على حالها".

وأضافت: "إذا وقعت وانكسرت كيف بدهم يشيلوها، ما حدا يقولي هرمونات".

كان المجلس الأعلى للإعلام قد منع ريهام سعيد من الظهور للإعلام لمدة عام بعد تعليقاتها حول مرضى السمنة".

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