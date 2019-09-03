» بطل السنغال يُحدد موعد مباراته مع الزمالك

03 سبتمبر 2019 - 04:38 م

أخطر مسئولو فريق "جينيراسيون فوت" السنغالي، نظرائهم في نادي الزمالك بموعد مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحدد النادي السنغال موعد المباراة في تمام السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، الثامنة بتوقيت مصر.

وتقام المباراة يوم السبت 14 سبتمبر، على أن يقام لقاء العودة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر الجاري.

وكان الزمالك حدد يوم 10 سبتمبر الجاري موعدا مبدئيا لسفر بعثة الفريق الأبيض إلى السنغال استعدادا لخوض مباراة الذهاب.

وتخطى الزمالك عقبة ديكاداها الصومالي بنتيجة (6-0)، و(7-0) في الدور التمهيدي لدوري الأبطال.