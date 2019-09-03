  • الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:13 م
بحث متقدم
أرشيفية

شك في زوجته وراقبها فاكتشف فاجعة صادمة

أرشيفية

تفاصيل صادمة عن تورط شرطيين أمريكيين في جرائم اغتصاب

منى الغضبان

إخلاء سبيل منى الغضبان صاحبة فضيحة الفيديو الإباحي

منتخب مصر

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر القادم من «7 حروف»

الملك سلمان

الملك سلمان يكشف سرًا لأول مرة ويصدر أوامر ملكية جديدة

أرشيفية

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019

بيراميدز

بيراميدز في ورطة قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكأس

الافتاء

الإفتاء: الصلاة في مكبرات الصوت «حرام»

أرشيفية

تظاهرة لأنصار النظام المخلوع في السودان: «سنسد عين الشمس»

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق.. هذا ما قالته

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر القادم من «7 حروف»

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سر انتفاضة «اليد المصرية» من «الظل» إلى «العالمية»

#

مدرب مصر السابق يحرج "بلماضي": لن أنسى لك واقعة "المسامير"

#

تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

#

تعليق «أحمد موسى» على أزمة «عمرو وردة»

اتحاد الكرة

المصريون

منتخب مصر

حالة من الترقب تسيطر على الأجواء الرياضية في مصر انتظارًا لما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة للجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حول اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي رحل عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.

ويشهد جمهور الكرة المصرية هذه الأيام حالة من الجدل حول تولي عميد لاعبي العالم اللاعب حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق تدريب منتخب مصر لكرة القدم، ما أدخل الفرحة على المصريين وجعلهم يتداولون هاشتاج على تويتر وفيسبوك يطالب بتولي حسام حسن تدريب منتخب مصر.

وقد تصدر الهاشتاج بمجرد تداوله ونشرت تغريدات علي تويتر منها: حسام حسن هو الأحق والأفضل لقيادة منتخب مصر وأيضا ادعم حسام حسن وحسام حسن مدربا وطنيا لمنتخب مصر وهذا مطلب جماهيري يجب تلبيته وحسام حسن عميد لاعبي العالم سابقا والهداف الأسطوري للنادي الأهلي ومدرب منتخب مصر القادم.

ويرجع ذلك إلى إعلان أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة السابق، بأن "اللجنة المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة استقرت على اسم المدير الفني الجديد للمنتخب واسمه من سبع حروف". مما زاد احتمالية تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر واسمه مكون من سبع حروف.

وكان عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة أعلن عن الـ5 مرشحين وهم: حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

وأكد رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري أنه ليس هناك استبعاد لأى مرشح من بين الخماسي حتى الآن وسيتم حسم الأمر فى أسرع وقت ممكن.

يذكر أن حسام حسن هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر كلاعب ومن أكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ الفراعنة وعن مسيرته التدريبية فقد بدأت منذ عام 2008 عندما قاد النادى المصري ثم تولى تدريب المصرية للإتصالات وقام بتدريب أيضًا نادى الإسماعيلي ثم العودة من جديد للنادى المصري ثم قاد مصر المقاصة ومنها لتجربة مع منتخب الأردن ثم العودة لنادى الزمالك ومنه للمصري ليقوده 3 سنوات منذ 2015 وحتى 2018 ثم قيادة نادى بيراميدز الموسم الماضي ومنه لنادى سموحة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» التحقيق مع مدرب منتخب مصر أمام القضاء الإسباني
» تحطم طائرة حربية روسية في إقليم ستافروبل
» فرمان جديد من «ميتشو» قبل نهائي كأس مصر
» إيران تعلن رفضها التفاوض مع أمريكا
» بطل السنغال يُحدد موعد مباراته مع الزمالك
» فنانة لبنانية: أكبر غلطة فى حياتى زواجى من هذا الشخص
» عالم مصريات يكشف سر تشابه سوسن بدر مع نفرتيتي
» الكلب يضبط الأنسولين.. معلومات مثيرة عن علاج «السكري»
» "كوني بخير لأجلي" حملة توعية للمرأة السعودية
» مدير مدرسة يستعين بخبراء لطرد أرواح شريرة
» شيحة لـ "شعبة الأدوات المنزلية": "بطلوا تهريج"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح