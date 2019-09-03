برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، منذ قليل، نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018 /2019، حيث جاءت النتيجة بنسبة نجاح 82.97%، والتي تم الإعلان عنها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية قبل قليل.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، انطلقت يوم السبت 17 أغسطس 2019.

حيث انتهى الطلاب من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني في 26 من الشهر نفسه.

وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي بالدور الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 41.78%.

وكان عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في هذا القسم إجماليًا 85867 حضر منهم 80181 طالبًا، فيما بلغ عدد الناجحين في تلك الامتحانات 33496 طالبا.

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