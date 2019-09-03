بيراميدز في ورطة قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكأس

03 سبتمبر 2019 - 05:17 م

قرر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق لفريق بيراميدز منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على بتروجت في نصف نهائي كأس مصر يوم 8 سبتمبر.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي إيريك تراوري ورجب بكار لاعبا الفريق لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم.

وكان تراوري قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة بيراميدز أمس أمام بتروجت بعد تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل، حيث حل زميله أحمد علي بديلُا له.

أما رجب بكار فاشتكى من ألام في العضلة الضامة لتجبر المدرب الفرنسي ديسابر على تغييره من المباراة والدفع بزميله أحمد توفيق بديلًا له في نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل على أن يتم تحديد المعلب، وعدد الجماهير في وقت لاحق بناءً على ضوء الموافقات الأمنية.