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الآثار توقع بروتوكول تعاون بين مصر وغينيا في مجال المتاحف

الحياة السياسية

توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وغينيا
توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وغينيا

أحمد سالم

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مصر

غينيا

وزارة الاثار

وقع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مع ممادى تورية وزير خارجية غينيا،مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في مجال المتاحف بصفة عامة وبين المتحف المصري، والمتحف القومي بكوناكري بجمهورية غنيا بصفة خاصة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدين.

جاء ذلك علي هامش انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة بين مصر وغينيا.

وأوضح السفير ماجد مصلح المشرف العام علي إدارة العلاقات الدولية بوزارة الآثار أن المذكرة تتضمن إثراء العمل العلمي والبحثي في مجال علم المتاحف عن طريق تنفيذ ونشر عدد من الأبحاث والدراسات الأثرية المشتركة لاطلاع الدارسين وتدريب أمناء المتاحف الشباب علي استخدام و تطبيق طرق وأساليب التقنية الحديثة في هذا المجال فضلا عن تنظيم المعارض الأثرية لنشر التراث الثقافي والأثري المعروض في كل من البلدين.

جدير بالذكر أن هناك تعاون ثقافي وأثري مشترك بين مصر والدول الأفريقية حيث هناك عدد من مشروعات مذكرات التفاهم مع الدول الأفريقية وجاري إتمام الإجراءات الخاصة بها تمهيدًا لتوقعها من بينها كان الاتفاقية التي تم توقعها منذ قليل.

كما شارك عدد من السفراء الإفارقة بالقاهرة بالعديد من الفعاليات الاثرية في مصر مثل افتتاحات مشاريع تطوير و ترميم المناطق الاثرية و كذلك الاكتشافات الاثرية و غيرها ، كما شاركت مصر في العديد من الفعاليات الثقافية الأفريقية مثل افتتاح متحف الحضارات بالسنغال.


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