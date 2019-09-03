تفاصيل صادمة عن تورط شرطيين أمريكيين في جرائم اغتصاب

كشف فيلم وثائقي عن أن الولايات المتحدة تشهد كل 35 ساعة، جريمة اغتصاب جنسي يرتكبها ضباط الشرطة، وأنه خلال السنوات العشر الماضية، تم اعتقال 2200 ضابط في جرائمك تتعلق بالاعتداء الجنسي.

ووفق الفيلم الوثائقي الذي عرضته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن نصف هؤلاء الضحايا كانوا دون سن 18 عامًا - لكن الضباط هربوا بسبب ثغرة في القانون تسمح لهم بممارسة الجنس مع الموقوفين، ما يتيح لهم أن يجادلوا بأن الجنس كان بالتراضي، وأن يبتعد عن السكوت.

يعتقد الناس أن هذه حالات نادرة، لكن كثيرًا من الضحايا يشعرون بالرعب الشديد من الإبلاغ عن جريمة. من تتصل به إذا تعرضت للاغتصاب على أيدي ضابط شرطة؟

تقول "آنا تشامبرز" 20 عامًا، من بروكلين نيويورك، إنها كانت في الثامنة عشرة من عمرها فقط عندما اختطفت واغتصبت من قبل اثنين من ضباط الشرطة بينما كانت تتسكع مع أصدقائها في الحديقة.

وانطلق الضباط ريتشارد هول وإدي مارتينز بجانب المجموعة في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات سوداء وطلبوا من "آنا" الدخول في السيارة، وطلبوا من أصدقائها العودة إلى المنزل.

تقول آنا: "في هذه المرحلة تغير كل شيء.. أخذ الرجل الأبيض يدي وضغط عليها بشدة نظرت إليه للتو، قلت:" ماذا تفعل؟، ثم أمسك شعري ثم دفع رأسي للأسفل"، ثم أجبرها الضابط على ممارسة الجنس عن طريق الفم عليه قبل أن يجذبها ويغتصبها.

تتذكر "آنا": "كنت أصرخ، شعرت بانتهاك شديد وكنت أصرخ"، بينما أن الشرطي الثاني لم يفعل شيئًا، لأنها تعرضت للاعتداء في مؤخرة السيارة. تتابع: "كان الضابط الأسود يبحث فقط في المرآة - لا يفعل شيئًا. لقد تصرفوا كما فعلوا من قبل وهذا الجزء الأكثر إثارة للاشمئزاز".

بمجرد انتهائه، قال: "أنت على وشك فعل نفس الشيء مع شريكي... ثم جعلني الرجل الأسود يمارس الجنس عن طريق الفم، وعندما تم الانتهاء من ذلك، قاموا بإسقاطي مباشرة أسفل الكتلة من مركز الشرطة وطلبوا مني أن أبقي فمك مغلقًا".

استعانت "آنا" بالهاتف وحيدًا من أحد المارة، واتصلت بصديق ليحضر إليها، عندما وصلت إلى المنزل، أخبرت والدها بما حدث وأرسلها إلى المستشفى حيث خضعت لفحص داخلي. وأبلغت ممرضة في المستشفى، الشرطة.

وقالت: "لقد ظللت هناك لمدة ثماني ساعات، وجاء كل رجال الشرطة المختلفين لاستجوابي.. لقد كانوا يضحكون مني، وطرح أسئلة مثل، كيف تعرف أنهم كانوا رجال شرطة حقيقيين إذا لم يكونوا يرتدون الزي العسكري؟ "

وفي وقت لاحق، أكد اختبار الحمض النووي وجود تطابق إيجابي مع السائل المنوي لضابطي الشرطة ريتشارد هول وإدي مارتينز، اللذين اعترفا بأنهما مارسوا الجنس معها، لكنهم أصرا على أن ذلك كان بالاتفاق معها، وأن التهم المتعلقة بالجنس التي اتهمتهم بها قد أسقطت.

وبدلاً من ذلك، أقرّ مارتينز وهال هذا الأسبوع في المحكمة العليا في بروكلين بالذنب في 11 تهمة بتهمة تلقي رشوة جناية وسوء السلوك الرسمي، حسبما أكد محامون. وزعما أنها أعطتهما منشطات جنسية مقابل عدم القبض عليها لحيازتها مخدرات.

وسوف يقضيان مدة خمس سنوات تحت المراقبة ولكن لا يوجد أي عقوبة بالسجن بناءً على التماس للمحكمة من محامي الدفاع واحتفظ به المدعون.

وانتقد محاميها مايكل ديفيد الحكم ، قائلاً: "نحن غاضبون. إنه ظلم تام ما حدث اليوم. هؤلاء حصلوا على تصريح مجاني".

في ضوء قضية "آنا"، أقرت شرطة نيويورك في عام 2018 مشروع قانون يجرم ممارسة ضابطبللجنس مع شخص رهن الاحتجاز.

كانت ياسمين أبوسلين، البالغة من العمر 21 عامًا، وهي من كاليفورنيا تبلغ من العمر 12 عامًا فقط عندما هربت من المنزل وانتهى بها المطاف في الشوارع حيث بدأت العمل كعاهرة.

في سن الرابعة عشرة، دفع لها مجموعة من الضباط المحتالين مرارًا وتكرارًا مقابل ممارسة الجنس، وحتى أثناء الخدمة، كان الضباط يقودونها إلى مقابر هادئة وينامون معها في المقاعد الخلفية لسيارات الشرطة الخاصة بهم.

تقول: "لقد تحدثوا عني بين بعضهم البعض"، مضيفة: "لقد قالوا، سمعت أنك جيدة في ممارسة الجنس. بدلاً من إعطائي الموارد التي من المفترض أن يقدموا لك طلبًا للمساعدة، استفادوا منها. لقد تصرفوا كما لو كانوا أصدقائي".

لم تظهر إساءة المعاملة إلا عندما انتحر أحد الضباط وترك مذكرة تعترف بما يجري. تظهر وثائق المحكمة أنه كان يشعر بالقلق من أنها ستكشفه.

خلال نظر قضيتها أمام المحكمة عام 2016، شهدت "ياسمين"، التي استخدمت اسم الشارع سيليست جواب، أن ثلاثة فقط من بين 20 ضابطًا دفعوا أموالها مقابل ممارسة الجنس.

وقالت إن الباقي دفعها لها بطاطس مقلية ورقائق الدجاج ونصائح مثل ما يجب أن ترتديه لحمل المزيد من العملاء والشوارع التي يجب أن تتجنبها أثناء الملاحقات.

وتقول لاري سميث، إن هناك "جدار الصمت الأزرق" - حيث يرفض ضباط الشرطة الإبلاغ عن بعضهم البعض - مما يمنع التحقيق في اتهامات بالاعتداء الجنسي.

ومثل هذه الممارسات ليست مقصورة على الولايات المتحدة، فقد تم توجيه حوالي 1500 اتهام بسوء السلوك الجنسي ضد ضباط الشرطة في إنجلترا وويلز بين عامي 2012 و 2017. وتم تأييد 371 شكوى وتم إقالة 197 ضابطًا أو استقالوا.



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