شك في زوجته وراقبها فاكتشف فاجعة صادمة

03 سبتمبر 2019 - 05:49 م

كشفت صحف محلية مغربية، عن فضيحة من العيار الثقيل، والتي قادها زوج وزوجته مع زوجة آخر أثناء تصويرهم فيلمًا إباحيًا، وضبطهما بواسطة الأمن بعد بلاغ من زوج السيدة الثانية.

وتفجرت فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل هزت منطقة دار بوعزة، ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث تمكنت مصالح الدرك الملكي، نهاية الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة متخصصة بتصوير أفلام إباحية من أجل بيعها لأحد المواقع الخاصة بالأفلام “البورنوغرافية”، من بينهم بطلة هذه الأفلام، ويتعلق الأمر بمتزوجة في عقدها الرابع.

وأوضح المصدر ذاته بأن زوجا، شك في تصرفات زوجته في الآونة الأخيرة، ما دفع به إلى مراقبتها، ليقدم مباشرة بعد علمه بتواجدها داخل “فيلا” بدار بوعزة، إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي، حيث تمت مداهمة “الفيلا”، ما مكن من ضبط الزوجة ومغربي متلبسين بممارسة الجنس في حين كانت سيدة أمريكية، وهي زوجة هذا “المغربي”، تقوم بتصوير المشاهد الحميمية.

وأشار ذات المصدر إلى أن المتزوجة والمغربي وزوجته الأجنبية، تمت إحالتهم يومه الاثنين، على النيابة العامة بابتدائية البيضاء، والتي قررت تمديد مدة الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم للكشف عن طريقة بيع الأفلام والجهة التي يتم من أجلها تصوير هذه المشاهد الجنسية، مشيرا في الوقت نفسه أن المداهمة مكنت من ضبط حاسوب به فيديوهات جنسية وأجهزة التصوير.