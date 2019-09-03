لأول مرة.. التعليم تضع مناهج صناعة الحلي والمجوهرات

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن الوزارة ستبدأ مباشرة في وضع مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلي والمجوهرات كأول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بمصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن المناهج ستقوم على دراسة المعادن القابلة للانصهار ودراسة خواصها ودرجة انصهارها، وكذلك دراسة كيفية تطويع الأحجار الكريمة وتفتيت الألماس وأنماط التشكيل والدراسات الهندسية للأشكال والتصميم.

وأضاف «مجاهد» أن هذه النوعية من المدارس «التكنولوجيا التطبيقية» والتي بدأت الوزارة في تعميمها تشجع الطالب على الحضور والانضباط والحفاظ على البيئة الصناعية.

وتابع أن الطالب يستطيع أن يؤسس لفرصة عمل حقيقة بعد تخرجه من خلال مشروعات ريادة الأعمال، بالإضافة لوجود فرص كبيرة للعمل في إحدى مصانع صناعة الحلي والمجوهرات.

ولفت إلى أن صناعة الذهب مهمة في كثير من الدول، حيث تسيطر عمالة شرق أسيا على سوق المجوهرات والحلي بدول الخليج بشكل كامل، قائلا نأمل أن يغزو خريجو هذه المدرسة سوق العمل المحلية والدولية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحد الأدنى للقبول بهذه المدرسة قد يصل إلى 220 درجة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي الاثنين المقبل للإعلان عن آخر استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، كما تستضيف الوزارة السبت المقبل وفدا من دولة فنلندا للاطلاع على تجربة التعليم المصري.