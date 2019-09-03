  • الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:59 م
بحث متقدم
أمير الكويت وأمير قطر

الكويت تعلن تضامنها مع قطر بهذه الطريقة

سعود الفيصل

الكشف عن سر بكاء الأمير سعود الفيصل في موسكو

الفنان أحمد فهمي

ممثل شهير يرد على انتقاد ملابسه: «معيش فلوس»

تركي ال الشيخ

جماهير الأهلي تضع تركي آل الشيخ في مأزق

الفيشاوي الأب والابن

أحمد الفيشاوي يتراجع عن عدم تنفيذ وصية والده

السد

مصر تنشيء أكبر سد فى هذه الدولة

منتخب مصر

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر القادم من «7 حروف»

الملك سلمان

الملك سلمان يكشف سرًا لأول مرة ويصدر أوامر ملكية جديدة

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق.. هذا ما قالته

أرشيفية

شك في زوجته وراقبها فاكتشف فاجعة صادمة

أستاذ جامعي يحول طالبة متفوقة إلى تاجرة مخدرات

قضايا وحوادث

جيسي
جيسي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة: طالبنا بالإفراج عن 5600 لاجئ ومهاجر بليبيا

#

صادم.. إليسا للسوريين: بلادكم أولى بيكم

#

روسيا: على إيران عدم الانجراف وراء العواطف

#

تفاصيل أزمة تبول طالبة داخل الامتحانات

مخدرات

تجارة المخدرات

الشرطة البريطانية

ألقت الشرطة البريطانية القبض على فتاة عشرينية بعد إدمانها المخدرات والعمل في التجارة بها وأصبحت أداة للتشويش على الطلبة وجذبهم تجاه الإدمان.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على الشابة "جيسي "البالغة من العمر 21 عاما بعد أن قامت بخلية لترويج المخدرات في الجامعة وجذب الشباب إلى إدمان المخدرات.

وأعربت "جيسي" بعد إلقاء القبض عليها عن ندمها على ما قامت به، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي في اتجاهها للمخدرات هو رسوبها في الإمتحانات بعد أن كانت متفوقة للغاية.

وتابعت أنه بسبب مدرس في الجامعة تعمد إعطائها درجات قليلة رسبت في المواد أكثر من مرة وأن ذلك السبب الأساسي الذي دفعها لترك التعليم من الأساس.

وقال بأنها قامت ببيع مخدرات بمليون دولار خلال السنة التي عملت فيها كمروجة مخدرات وأنها استقطبت عددًا كبيرا من الشباب وبعد القبض عليها كانت تدير أعمالها من داخل السجن عن طريق أحد أصدقائها الذي كان يزورها من حين لآخر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول قرار لـ«صلاح» بعد إلغاء معسكر المنتخب
» القبض على شبكة شواذ بوسط البلد
» صورة.. «كهربا» يُهدد مرتضى منصور
» معلومات عن أول مدرسة لصناعة المجوهرات بمصر
» صورة.. قطر تزيل الستار عن شعار مونديال 2022
» «محمد بن زايد» يدعو «حمدوك» لزيارة الإمارات
» الهند تتراجع عن إجراءاتها العقابية بشأن كشمير
» المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة عن مضبوطات مخرج شهير
» فيديو فاضح لرجل دين داخل سوبر ماركت
» أستاذ جامعي يحول طالبة متفوقة إلى تاجرة مخدرات
» شاهد.. موقف غريب لـ«رونالدو» في تدريبات البرتغال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح