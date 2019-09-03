  • الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:58 م
بحث متقدم
أمير الكويت وأمير قطر

الكويت تعلن تضامنها مع قطر بهذه الطريقة

سعود الفيصل

الكشف عن سر بكاء الأمير سعود الفيصل في موسكو

الفنان أحمد فهمي

ممثل شهير يرد على انتقاد ملابسه: «معيش فلوس»

تركي ال الشيخ

جماهير الأهلي تضع تركي آل الشيخ في مأزق

الفيشاوي الأب والابن

أحمد الفيشاوي يتراجع عن عدم تنفيذ وصية والده

السد

مصر تنشيء أكبر سد فى هذه الدولة

منتخب مصر

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر القادم من «7 حروف»

الملك سلمان

الملك سلمان يكشف سرًا لأول مرة ويصدر أوامر ملكية جديدة

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق.. هذا ما قالته

أرشيفية

شك في زوجته وراقبها فاكتشف فاجعة صادمة

القبول من 220 درجة ورواتب للطلاب..

معلومات عن أول مدرسة لصناعة المجوهرات بمصر

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

الكلب يضبط الأنسولين.. معلومات مثيرة عن علاج «السكري»

#

معلومات لا يعرفها المصريون عن «محمد نجيب»

#

أول تعليق لـ"آل الشيخ" عن احتضانه سيدة في الحرم

#

معلومات سرية عن مقبرة جماعية لأسرى كويتيين

التعليم

طارق شوقى

مدرسة مجوهرات

مدرسة صناعة الذهب

مدرسة صناعة المجوهرات

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن شروط الالتحاق بمدرسة صناعة المجوهرات والحلي.

وقال «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى على فضائية «صدى البلد»، إن المدرسة التي أعلن عن إنشائها اليوم تعد أول مدرسة متخصصة في صناعة المجوهرات والحلي، مشيرا إلى أنها تابعة للوزارة.

وحول شروط الالتحاق بالمدرسة كشف أن الدراسة بها بعد المرحلة الإعدادية، والأولوية للفتيات للإلتحاق بالمدرسة لما يملكونه من حس فني، مشيرا إلى أن الطالب سيحصل على مرتب شهري يعادل 300 جنيه شهريا خلال فترة الدراسة بالمدرسة، والطلبة المسموح لهم الالتحاق بالمدرسة هم من محافظات القاهرة والجيزة، وبمجموع 220 فما فوق.

وصباح اليوم الثلاثاء، وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ومجموعة إيجيبت جولد للمشغولات الذهبية والمجوهرات لافتتاح مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول قرار لـ«صلاح» بعد إلغاء معسكر المنتخب
» القبض على شبكة شواذ بوسط البلد
» صورة.. «كهربا» يُهدد مرتضى منصور
» معلومات عن أول مدرسة لصناعة المجوهرات بمصر
» صورة.. قطر تزيل الستار عن شعار مونديال 2022
» «محمد بن زايد» يدعو «حمدوك» لزيارة الإمارات
» الهند تتراجع عن إجراءاتها العقابية بشأن كشمير
» المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة عن مضبوطات مخرج شهير
» فيديو فاضح لرجل دين داخل سوبر ماركت
» أستاذ جامعي يحول طالبة متفوقة إلى تاجرة مخدرات
» شاهد.. موقف غريب لـ«رونالدو» في تدريبات البرتغال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح