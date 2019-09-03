مفاجأة جديدة بشأن بث تصفيات مونديال قطر

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، أنه سيبث مباريات تصفيات كأس العالم 2022، عبر موقعه الرسمي، وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة "يوتيوب".

ووفقا للموقع الرسمي لـ«فيفا»، يبث الاتحاد الدولي لكرة القدم العديد من المباريات في الدور الأول من تصفيات المونديال، بين يومي الرابع والعاشر من الشهر الجاري".

ومن بين المباريات التي ستبث عبر الموقع الرسمي للفيفا، وكذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، مواجهات توجو مع جزر القمر، وجامبيا ضد أنجولا، وزيمبابوي مع الصومال.

يذكر أن مونديال قطر هو النسخة 22 لبطولة كأس العالم وهي المرة الأولى التي تقام فيها في منطقة الشرق الأوسط وأيضاً المرة الأولى التي ستجري في شهري نوفمبر وديسمبر وذلك بسبب الحرارة المرتفعة جدًا في منطقة الخليج خلال فصل الصيف الذي تجرى فيه عادة هذه البطولة.


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