التعليم تعلق على تأجيل الدراسة بجميع المراحل

03 سبتمبر 2019 - 09:19 م

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، حقيقة تأجيل الدراسة بجميع المراحل للعام الدراسي المقبل.

جاء هذا في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم» موضحًا أن هذه الأنباء مجرد شائعات.

وأكد أن المقرر انعقاد الدراسة فى موعدها المحدد بحيث تبدأ يوم 21 سبتمبر الحالي، لكل المراحل التعليمية.

واستثنت الوزارة من هذا الموعد الصفوف الأولى (رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) التي تبدأ يوم 11 سبتمبر.