» شاب يقتل 5 من أسرته ويسلم نفسه للشرطة

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الرصاص

مقتل 5

قُتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة على أحد أبنائها في منزلهم بولاية ألاباما الأمريكية.

الفتى الذي يبلغ من العمر 14 عامًا ألقى المسدس بعيدا بعد الجريمة  واتصل بالشرطة.

وقال متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة لايمستون، لوسائل إعلام من بينها قناة "إي بي سي" اليوم، إن الحادث وقع مساء يوم الاثنين في بلدة إلكمونت.

وأضاف أن ثلاثة من أفراد العائلة توفوا على الفور في مكان الجريمة، فيما توفي الآخران في وقت لاحق داخل المستشفى.

وكتب ممثل الشرطة في تغريدة على "تويتر": "جرى استجواب الفتى واعترف بإطلاق النار على أفراد أسرته الخمسة في المنزل".


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