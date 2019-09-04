كهربا لجماهير الأهلي: أرى منكم حب غير طبيعي .. أنتم عضلاتي

04 سبتمبر 2019 - 07:39 ص

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" - لاعب أفيس البرتغالي - رسالة إلى جمهور الأهلي وذلك من خلاب برنامج "اللعيب" المذاع على MBC مصر.



وقال "كهربا" عن جمهور الأهلي: "هم عضلاتي، وأرى منهم حب غير طبيعي رغم عدم تقديمي أي شيء لهم، أشكرهم على الدعم الكبير ووقوفهم في ظهري وإن شاء الله الخير قادم (..) بإذن الله أعود للمنتخب من جديد وفي شهر يناير سانتقل للنادي الذي أريده".



وأضاف في رسالة أخرى لجمهور الزمالك: ""لا أعرف لماذا يشعر جمهور الزمالك بالغضب مني، لم أقصر في حقهم ولم أقصر بنقطة عرق منذ دخولي نادي الزمالك، غضبي في بعض الأوقات كان لرغبتي في تحقيق الفوز".

وتابع "عقدي انتهى مع الزمالك في 30 يونيو، وكان لابد من عقد جديد حتى استطيع اللعب، كانت دائما هناك وعود ولم تتحقق أي منها. لاعبو الزمالك كانوا يحبونني وهو ما سبب غيرة لبعض الأشخاص".

وأكمل "أول عام لي مع الزمالك كان عقدي مليونين و300 ألف أخذت منهم مليون وتنازلت عن مليون للزمالك قبل الانتقال لاتحاد جدة، في ثاني موسم عدت من السعودية وكان عقدي الموسم الماضي بنفس القيمة. حصلت منهم على مليون و100 ألف تقريبا ولم أحصل على الباقي ولن أشكو النادي بسبب هذه المستحقات".

وشدد لاعب إنبي الأسبق "مشكلتي ليست مع جماهير الزمالك مشكلتي مع شخصين يعلمان أنهما يؤذونني أذى غير طبيعي واسأل (المذيع) اللاعبين في الفريق، ورغم ذلك كنت اقاتل من أجل الفريق".