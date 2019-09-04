» الكشف عن الحالة النفسية لفنانة شهيرة بعد إصابتها بورم في المخ

04 سبتمبر 2019 - 07:57 ص

كشف المنتج جمال سنان عن طبيعة الحالة الصحية لزوجته الفنانة ماجي أبو غصن بعد خضوعها لجراحة دقيقة في المخ.



وقال "سنان" في تصريحات لبرنامج "ET" بالعربي: "ماجي بخير ، وقد خضعت لجراحة إزالة ورم حميد بالمخ ، وتم الأمر بنجاح".



وأضاف: "حالتها النفسية جيدة وأحيانا تنتابها بعض نوبات الضيق لكننا نحاول التخفيف عنها أنا وجميع أسرتها".



وخضعت ماجي بوغصن لعملية جراحية في المخ، يوليو الماضي، واتي استمرت 5 ساعات، وخرجت إلى غرفة العناية المركزة، وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية.

