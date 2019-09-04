» الكشف عن الحالة النفسية لفنانة شهيرة بعد إصابتها بورم في المخ

أحمد عادل شعبان
كشف المنتج جمال سنان عن طبيعة الحالة الصحية لزوجته الفنانة ماجي أبو غصن بعد خضوعها لجراحة دقيقة في المخ.
وقال "سنان" في تصريحات لبرنامج "ET" بالعربي: "ماجي بخير ، وقد خضعت لجراحة إزالة ورم حميد بالمخ ، وتم الأمر بنجاح".
وأضاف: "حالتها النفسية جيدة وأحيانا تنتابها بعض نوبات الضيق لكننا نحاول التخفيف عنها أنا وجميع أسرتها".
وخضعت ماجي بوغصن لعملية جراحية في المخ، يوليو الماضي، واتي استمرت 5 ساعات، وخرجت إلى غرفة العناية المركزة، وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية.
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