» الكشف عن الحالة النفسية لفنانة شهيرة بعد إصابتها بورم في المخ

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جمال سنان
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ماجي بو غصن

كشف المنتج جمال سنان عن طبيعة الحالة الصحية لزوجته الفنانة ماجي أبو غصن بعد خضوعها لجراحة دقيقة في المخ.

وقال "سنان" في تصريحات لبرنامج "ET" بالعربي: "ماجي بخير ، وقد خضعت لجراحة إزالة ورم حميد بالمخ ، وتم الأمر بنجاح".

وأضاف: "حالتها النفسية جيدة وأحيانا تنتابها بعض نوبات الضيق لكننا نحاول التخفيف عنها أنا وجميع أسرتها".

وخضعت ماجي بوغصن لعملية جراحية في المخ، يوليو الماضي، واتي استمرت 5 ساعات، وخرجت إلى غرفة العناية المركزة، وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية.

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